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    08:48, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Цена Brent достигла $61 за баррель впервые с 7 января 2020 года

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    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Цена нефти Brent впервые с 7 января 2020 года достигла в пике $61,02 за баррель на торгах на лондонской бирже ICE, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,76% и достигла в пике $61,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 05:14 мск.

    В последний раз цена Brent находилась превышала отметку $61 за баррель 7 января 2020 года.


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