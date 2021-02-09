Цена Brent достигла $61 за баррель впервые с 7 января 2020 года

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Цена нефти Brent впервые с 7 января 2020 года достигла в пике $61,02 за баррель на торгах на лондонской бирже ICE, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,76% и достигла в пике $61,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 05:14 мск.

В последний раз цена Brent находилась превышала отметку $61 за баррель 7 января 2020 года.