Цена биткойна превысила $47 000 и достигла исторического максимума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ. - Цена самой распространенной криптовалюты биткойн в течение меньше часа поднялась с $45 000 до $47 000 в понедельник вечером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coindesk.com.

Сообщается, что криптовалюта трижды обновила исторический максимум, превысив отметку в $47 000.

Цена биткойна перешагнула отметки в $47 550, тем самым достигнув нового рекордного максимума, до того, как снизилась до $47 053. Отмечается, что за последние сутки биткойн вырос в цене на 20,6%.

Сообщается, что рост в цене самой распространенной криптовалюты в мире обусловлен покупкой биткойна на общую сумму в $1,5 миллиарда американской компанией Тesla, которую компания намерена использовать в качестве оплаты за предоставляемые услуги.