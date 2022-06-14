14 Июня 2022 17:51

Цена биткоина упала ниже 23 тыс. долларов

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Цены на биткоин упали ниже 23 000 долларов в понедельник, достигнув самого низкого уровня с декабря 2020 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CNBC.

По данным CoinDesk, крупнейшая в мире криптовалюта биткоин опустилась ниже 23 000 долларов. Биткоин упал примерно на 17% и торговался на отметке около 22 764 долларов. Некоторые из этих потерь были позже восстановлены, около 4 часов дня на Уолл-стрит биткоин составил 23 351 доллар, потеряв 15%.

По состоянию на 14 июня стоимость криптовалюты снизилась на 7% до отметки в 22 285 долларов, а на минимуме за последние сутки стоимость опускалась ниже 21 тыс. долларов.

Согласно данным CoinMarketCap, с конца прошлой недели рынок потерял около 200 млрд долларов. А капитализация рынка криптовалют упала ниже $1 трлн в понедельник впервые с февраля 2021 года.

Курс самой популярной криптовалюты падает на фоне широкой распродажи инвесторами рисковых активов.

С конца 2020 года капитализация биткоина снизилась до уровня ниже $425 млрд, а общая капитализация криптовалют впервые с февраля прошлого года упала до отметки ниже 1 трлн долларов.

Макроэкономические факторы способствуют пессимистичному настрою на крипторынках, поскольку безудержная инфляция продолжается, и ожидается, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки на этой неделе, чтобы контролировать рост цен.