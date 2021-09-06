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    11:40, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Цена биткоина поднялась выше $51 тысячи впервые с 13 мая

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    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Стоимость криптовалюты биткоин превысила отметку в $51 тысячу впервые с 13 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CoinDesk.

    Согласно данным сайта, по состоянию на 6 сентября, цена криптовалюты достигала максимальной отметки в $51 950, тем самым показав рост в 3.85% за последние 24 часа.

    На данный момент биткоин осуществляется за $51 722.65 на торгах.

    Цена на криптовалюта биткоин продолжает расти после сильного падения в конце весны. В последний раз криптовалюта торговалась выше отметки в $50 тыс. 23 августа.

    На сегодняшний день биткойн - это самая популярная в мире криптовалюта.


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