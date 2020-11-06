Цена биткоина достигла почти $15 тысяч впервые с 2018 года

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Цена биткоина превысила 14 900 долларов, тем самым достигнув самого высокого уровня с января 2018 года, в преддверии предвыборной волатильности, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Самая распространенная электронная валюта биткоин поднялась на 10% со дня начала президентских выборов в США.

На последних торгах цена на один биткоин составляла 14 930 долларов.

«Биткоин выигрывает от текущих макроэкономических условий», - говорит Энтони Помплиано, соучредитель и партнер Morgan Creek Digital Assets, компании, специализирующаяся в области криптовалютнымых инвестиций. Он также добавил, что во время выхода из кризиса ликвидности в 2008 году хеджевые активы показали хорошие показатели благодаря количественному смягчению (Quantitative easing), принятым ФРС.

В течение последних нескольких недель наблюдался рост в цене биткоина после того, как компания PayPal Holdings Inc PYPL.O анонсировала, что покупки на ее платформе теперь возможно будет производить при помощи виртуальных монет.

Резкие повышения в ценах электронных валют – явление частое и часто сопровождается резкими падениями по причинам, до сих пор не изученным экспертами.

К примеру, в декабре 2017 года цена на биткоин достигла $20,000, но обрушилась на 50% через месяц.

По словам Дэвида Герарда, эксперта по криптовалютам, цена на биткоин не подвержена макроэкономическим изменениям, таким как количественное смягчение или инвесторским решениям.

«Рынок (электронных валют) слабо развит и легко поддается манипуляциям, изменения в ценах полностью объясняется проблемами внутреннего рынка», - говорит он.