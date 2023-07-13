Цементный завод могут закрыть из-за жалоб в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Жители Села Шиели пожаловались на крупный цементный завод изза близости промышленного объекта к населенному пункту. Из-за жалоб завод может закрыться, а 650 человек останутся без работы. Подробности выяснял корреспондент МИА «Казинформ».



Цементный завод в Кызылординской области пять лет работал бесперебойно. Строительство завода было завершено в 2018 году. Совместный казахстанско-китайский проект реализовался в рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития страны. На предприятии трудятся 650 человек.

Однако сегодня некоторые жители выражают недовольство тем, что предприятие расположено слишком близко к населенному пункту - всего в 500 метрах - что не соответствует правилам санитарных норм.

«Человек должен спать спокойно. Люди, спящие вне стен дома, иногда пугаются звука мельницы. Кажется, будто что-то движется. Это гигантская мельница, которая перемалывает камень. Эти звуки мешают местным жителям спать по ночам, не говоря уже о проблемах экологии. Если не хотят закрывать завод, пусть нам создадут благоприятные условия», – говорит ветеран Курманбек Карекеев.

Жители этого же населенного пункта, но трудящиеся на цементном заводе, тоже обеспокоены закрытием завода, так как каждый из них кормит семью, закрывает кредиты на заработанные деньги. Если завод действительно закроется, рабочие не знают, где найти постоянную работу на фоне высокого уровня безработицы в регионе.

В свою очередь, в компании ответили, что в 2016 году, когда промышленный объект строился, расстояние от него до жилых домов в 500 метров было допустимым. Однако спустя время санитарные требования изменились.

В акимате Шиелийского района также прояснили этот инцидент.

«Жилые дома на этом участке начали строить ещё в 2009 году. А в 2016 году дали разрешение на строительство завода. В 2018 году строительство завершилось. Тогда уже соблюдалась норма о том, что санитарная дистанция между домами и заводом должна быть в 520 метров. В то время санитарная норма в 1 тыс. метров судом была отклонена. Однако потом пять человек написали заявление, так как их не устраивало то, что завод так близко расположен к их домам. Они обратились в административный суд города Кызылорды. Административный суд удовлетворил иск заявителей и постановил, что между заводом и селом должно быть не менее километра санитарной дороги. А потом это дело дошло до Верховного суда. В 2022 году Верховный суд признал решение административного суда Кызылорды законным. Если завод закроется, это отрицательно скажется на экономике Шиели. Всего пять человек написали заявление. Его закрытие неэффективно. Сейчас ведем переговоры. Заявление пяти человек между ними было оспорено. Получается, что пишут заявления. Мы видим, что есть конфликт интересов», - сказал руководитель отдела промышленности и туризма Шиелийского района Кызылординской области Бакберген Абсетов.

По словам юриста завода Габита Кульмахана, существует принцип закрепления санитарно-защитной зоны.

«В соответствии с этим правилом предприятие вправе уменьшить расстояние с 10 тысяч метров до 500 метров. Мы воспользовались этим правом, провели трехлетнее исследование атмосферного воздуха, доказали, что это не вредно для общества. Мы получили заключение местного санитарно-эпидемиологического департамента и сократили до 500 метров. Это заключение сейчас стало незаконным», - добавил юрист компании Габит Кульмахан.

Таким образом, после рассмотрения иска заявителей суд постановил, что между заводом и селом должно быть не менее километра санитарной территории.

Юрист компании Габит Кульмахан также добавил, что руководство цементного завода не согласно с решением Верховного суда. Если ситуация не будет урегулирована, руководство намерено обжаловать решение суда.