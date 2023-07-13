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Цементный раствор слили в канализацию павлодарской многоэтажки и забили трубы

Редактор:  
Зифа Хабирова
13 Июля 2023, 21:10
Цементный раствор слили в канализацию павлодарской многоэтажки и забили трубы Кадр из видео/ instagram.com/zhil.inspektsiya

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские службы вовремя устранили последствия ненадлежащей эксплуатации сетей канализации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как оказалось, в одной из квартир подъезда №5 жилого дома по улице Бекхожина,15 вылили в канализацию цементный раствор, в связи с чем произошел подпор внутренней системы. Его вовремя устранили местные службы КСК.

Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства предупреждает павлодарцев – канализационную систему домов следует использовать по назначению во избежание затопления подвальных помещений.


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