Цементный раствор слили в канализацию павлодарской многоэтажки и забили трубы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские службы вовремя устранили последствия ненадлежащей эксплуатации сетей канализации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как оказалось, в одной из квартир подъезда №5 жилого дома по улице Бекхожина,15 вылили в канализацию цементный раствор, в связи с чем произошел подпор внутренней системы. Его вовремя устранили местные службы КСК.

Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства предупреждает павлодарцев – канализационную систему домов следует использовать по назначению во избежание затопления подвальных помещений.