Cемь казахстанок вышли в полуфинал Кубка наций по боксу в Сербии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сербия продолжает принимать международный турнир по женскому боксу Кубок наций. Одним из последних событий в команде Казахстана стала победа Владиславы Кухты в четвертьфинале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

К сожалению, Жансая Балтабекова и Марина Вольнова уступили своим соперницам. Кроме Кухты в полуфинале выступят Римма Волосенко, Валентина Хальзова, Гульсая Ержан, Ляззат Кунгейбаева, Дина Жоламан и Арайлым Марат.