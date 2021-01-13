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Cемь казахстанок вышли в полуфинал Кубка наций по боксу в Сербии

13 Января 2021 22:42
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Cемь казахстанок вышли в полуфинал Кубка наций по боксу в Сербии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сербия продолжает принимать международный турнир по женскому боксу Кубок наций. Одним из последних событий в команде Казахстана стала победа Владиславы Кухты в четвертьфинале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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К сожалению, Жансая Балтабекова и Марина Вольнова уступили своим соперницам. Кроме Кухты в полуфинале выступят Римма Волосенко, Валентина Хальзова, Гульсая Ержан, Ляззат Кунгейбаева, Дина Жоламан и Арайлым Марат.


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