Cемь автомашин столкнулись в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее столкнулись 7 автомашин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы городского управления полиции, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Турлыханова.

«Мужчина за рулем автомашины «Тойота» превысил скорость и столкнулся с другой автомашиной этой же марки. Вследствие этого в ДТП попали автомашины марок ВАЗ, Lada, Foton, Мersedes, Тоyota. Пострадавших нет. Владельцам транспортных средств нанесен материальный ущерб», – сообщили представители ведомства.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.