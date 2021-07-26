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Cемь автомашин столкнулись в Семее
26 Июля 2021 12:11
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее столкнулись 7 автомашин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По данным пресс-службы городского управления полиции, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Турлыханова.
«Мужчина за рулем автомашины «Тойота» превысил скорость и столкнулся с другой автомашиной этой же марки. Вследствие этого в ДТП попали автомашины марок ВАЗ, Lada, Foton, Мersedes, Тоyota. Пострадавших нет. Владельцам транспортных средств нанесен материальный ущерб», – сообщили представители ведомства.
В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.
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