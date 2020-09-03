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Целый спектакль разыграл вор с кражей у знакомой миллионов тенге

3 Сентября 2020 07:45
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Целый спектакль разыграл вор с кражей у знакомой миллионов тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау полицейские раскрыли крупную кражу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Фабула дела такова. 47-летний мужчина зашел в дом к своим знакомым, откуда похитил 14 тысяч долларов и ювелирные украшения. При этом он постарался отвести от себя все подозрения: сломал пластиковую оконную раму, выбросил во дворе сейф. Таким образом, инсценировав проникновение в дом неизвестных. А потом сам же и позвонил хозяйке дома с тревожной новостью. Прибывшие на место преступления оперативники сразу обратили внимание на ряд нестыковок в преподнесенной им версии. К тому же «воры» почему-то не тронули часть украшений, а также крупную сумму в тенге – полтора миллиона. В итоге инсценировщика допросили еще раз, а затем и задержали. Нашли у него и похищенные деньги с украшениями», - рассказали в пресс-службе департамента полиции области.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Суд санкционировал задержанному меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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#Атырауская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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