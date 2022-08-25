Целый регион перейдет на водородные поезда в ФРГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нижняя Саксония открыла новую страницу в истории железнодорожного транспорта: впервые сеть пригородных пассажирских маршрутов будут обслуживать 14 поездов, работающих на H2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Внешне эти поезда французской компании Alstom не отличаются от обычных пригородных электричек. Однако начало их регулярной эксплуатации открыло новую страницу в истории железнодорожного транспорта.

До 24 августа 2022 года ни один регион на планете еще не переходил полностью на водородные поезда – были и продолжаются только отдельные эксперименты. И вот теперь на экологичную H2-технологию начали переводить все пассажирские перевозки между городами Бремерферде, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде в федеральной земле Нижняя Саксония на северо-западе Германии. Это – мировая премьера.

Водородный поезд – это электричка, но с другим источником энергии

Впрочем, ей предшествовала «генеральная репетиция». С сентября 2018 года принадлежащая земельным властям транспортная компания LNVG в течение почти двух лет возила пассажиров между этими четырьмя городами в двух предсерийных экземплярах первого в мире водородного поезда Alstom Coradia iLint. Интерес к H2 возник потому, что электрификация железнодорожных маршрутов в регионе не предвиделась, но было твердое намерение ради защиты окружающей среды и климата найти альтернативу неэкологичным дизельным локомотивам.

После успешного завершения этого первого в мире пилотного проекта по регулярной эксплуатации водородных поездов власти Нижней Саксонии выделили 85 млн евро, федеральное правительство добавило 8,4 млн евро, и компания Alstom на своем заводе в немецком городе Зальцгиттер приступила к выполнению заказа на 14 теперь уже серийных Coradia iLint.

Это, по сути дела, тоже электрички, только электроэнергию они получают не от внешней контактной сети, а от мощной батареи, которую, в свою очередь, заряжают расположенные на крыше поезда топливные элементы, вырабатывающие электроэнергию в ходе химической реакции между водородом и кислородом.

Сейчас на маршрут вышли первые пять экземпляров, остальные будут поставлены до конца нынешнего года. Они заменят 15 составов с дизельными локомотивами, что позволит LNVG ежегодно экономить 1,6 млн литров очень дорогого ныне дизельного топлива – и существенно сократить выбросы в атмосферу парникового углекислого газа. Водородные поезда выделяют только воду.

H2-поезда в перспективе будут работать на зеленом водороде.