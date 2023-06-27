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Целый город из дерева появится в Швеции

Автор:  
Татьяна Кудренок
27 Июня 2023, 19:51
Целый город из дерева появится в Швеции Фото: interestingengineering.com

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Можно ли построить целый город из дерева? Шведская градостроительная компания Atrium Ljungberg считает, что да, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Interesting Engineering.

Компания обнародовала планы по строительству в Стокгольме крупнейшего в мире деревянного города. Строительство начнется в 2025 году, а первые здания планируется сдать уже в 2027 году.

Это амбициозный проект, и компания стремится изменить городскую жизнь за счет «устойчивости, инноваций и эстетического совершенства», говорится в ее пресс-релизе.

В проекте будет использоваться древесина для решения экологических проблем, с которыми сталкиваются шведские города. Древесина приводит к гораздо меньшим выбросам углерода, чем сталь и бетон, а деревянные конструкции выделяют меньше загрязняющих веществ. Древесина пожаробезопасна, что важно, учитывая увеличение лесных пожаров из-за изменения климата.

Согласно проекта, город будет занимать территорию в 250 000 квадратных метров и в нем будет 7 000 офисных помещений, а также 2 000 домов, рестораны и магазины.

«Мы с гордостью представляем Стокгольмский Вуд Сити. Это не только важный шаг для нас как компании, но и историческая веха для инновационного потенциала Швеции, — заявила Анника Анас, генеральный директор Atrium Ljungberg. - Стокгольм Вуд Сити олицетворяет наше будущее. У арендаторов есть большой спрос на инновационные, устойчивые решения — спрос, который мы удовлетворяем этой инициативой».

Проект имеет и другие экологические преимущества. Atrium Ljungberg уделяет большое внимание созданию офисных помещений, поскольку в центральной части Стокгольма офисных помещений не хватает. Проект будет сосредоточен на самостоятельном производстве, хранении и совместном использовании энергии.

Аналогичным образом и по тем же причинам Наньянский технологический университет Сингапура (NTU) построил самое большое деревянное здание в Азии площадью 43 500 м².


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