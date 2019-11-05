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Целый арсенал оружия обнаружили у пастуха в Алматинской области

5 Ноября 2019 13:10
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Целый арсенал оружия обнаружили у пастуха в Алматинской области

РАЙЫМБЕКСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В горах Алматинской области задержан 36-летний сельчанин, у которого полицейские обнаружили и изъяли арсенал огнестрельного оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе рейдовых мероприятий сотрудники Райымбекской районной полиции на одном их отгонных участков, расположенных в горной местности Улкен Талдысай, обнаружили небольшой ружейный склад. Арсенал, состоящий из четырех охотничьих гладкоствольных ружей, одного нарезного ружья, а также двух отдельных ружейных стволов и патронов различного калибра. Изъятое оружие оказалось нигде не зарегистрированным.

«Ружья, боеприпасы и различные части от огнестрельного оружия были обнаружены в сарае отгонного участка, принадлежащего 36-летнему жителю села Текес. Занимающийся разведением скота сельчанин заявил, что оружие им найдено и собрано в горах на протяжении последних нескольких лет. Согласно проверке по базе данных задержанный мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности и не попадал в поле зрения полиции за нарушения правопорядка либо другие правонарушения», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По выявленному факту начато уголовное расследование, предусмотренное частью 3 статьи 287 УК РК (незаконное хранение оружия и боеприпасов). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

«Изъятый арсенал направлен на баллистическую экспертизу и будет проверен на причастность к различным преступлениям, в которых применялось огнестрельное оружие», - дополнили в областной полиции.

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Ключевые слова: Алматинская область, Безопасность, МВД РК,
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Автор:

Хасан Еспанов

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