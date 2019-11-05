Целый арсенал оружия обнаружили у пастуха в Алматинской области

РАЙЫМБЕКСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В горах Алматинской области задержан 36-летний сельчанин, у которого полицейские обнаружили и изъяли арсенал огнестрельного оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники Райымбекской районной полиции на одном их отгонных участков, расположенных в горной местности Улкен Талдысай, обнаружили небольшой ружейный склад. Арсенал, состоящий из четырех охотничьих гладкоствольных ружей, одного нарезного ружья, а также двух отдельных ружейных стволов и патронов различного калибра. Изъятое оружие оказалось нигде не зарегистрированным.

«Ружья, боеприпасы и различные части от огнестрельного оружия были обнаружены в сарае отгонного участка, принадлежащего 36-летнему жителю села Текес. Занимающийся разведением скота сельчанин заявил, что оружие им найдено и собрано в горах на протяжении последних нескольких лет. Согласно проверке по базе данных задержанный мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности и не попадал в поле зрения полиции за нарушения правопорядка либо другие правонарушения», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По выявленному факту начато уголовное расследование, предусмотренное частью 3 статьи 287 УК РК (незаконное хранение оружия и боеприпасов). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

«Изъятый арсенал направлен на баллистическую экспертизу и будет проверен на причастность к различным преступлениям, в которых применялось огнестрельное оружие», - дополнили в областной полиции.