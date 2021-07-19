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    14:58, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Целыми семьями попадают в ковидные госпитали в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В госпиталях Карагандинской области получают лечение от коронавирусной инфекции 2 290 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В реанимации оказались 89 жителей региона. 99% госпитализированных не получили вакцину. Нередко в стационары попадают целыми семьями.

    «Мы с семьёй вакцинироваться не успели. Попали в больницу с мамой. У неё сахарный диабет. Болезнь очень коварная, и не знаешь, чего ожидать. Спасибо медработникам за профессионализм! После лечения и необходимого восстановительного периода обязательно будем вакцинироваться», – рассказала одна из заболевших карагандинок.

    В ковидных госпиталях врачи работают в круглосуточном режиме. Постоянные обходы, лечение, проверка сатурации. Больным они советуют делать дыхательную гимнастику, пить больше жидкости и лежать на животе.

    Находясь в «красной» зоне, доктора просят карагандинцев только об одном – прививаться. Даже если вакцинированный человек заразится коронавирусной инфекцией, болезнь будет протекать намного легче.

    В Карагандинской области на 19 июля первый компонент вакцины получили 351 018 человек, второй – 197 253.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Карагандинская область
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