Целыми семьями попадают в ковидные госпитали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В госпиталях Карагандинской области получают лечение от коронавирусной инфекции 2 290 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В реанимации оказались 89 жителей региона. 99% госпитализированных не получили вакцину. Нередко в стационары попадают целыми семьями.

«Мы с семьёй вакцинироваться не успели. Попали в больницу с мамой. У неё сахарный диабет. Болезнь очень коварная, и не знаешь, чего ожидать. Спасибо медработникам за профессионализм! После лечения и необходимого восстановительного периода обязательно будем вакцинироваться», – рассказала одна из заболевших карагандинок.

В ковидных госпиталях врачи работают в круглосуточном режиме. Постоянные обходы, лечение, проверка сатурации. Больным они советуют делать дыхательную гимнастику, пить больше жидкости и лежать на животе.

Находясь в «красной» зоне, доктора просят карагандинцев только об одном – прививаться. Даже если вакцинированный человек заразится коронавирусной инфекцией, болезнь будет протекать намного легче.

В Карагандинской области на 19 июля первый компонент вакцины получили 351 018 человек, второй – 197 253.

