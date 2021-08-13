Целую семью зарезал мужчина в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Тройное убийство раскрыли по «горячим следам» полицейские в Карагандинской области. Совершивший зверское убийство, мужчина сознался, что пошел на это после ссоры, передает корреспондент МИА «Казинформ».
13 августа около 15.40 в поселке Агадырь Шетского района Карагандинской области в частном доме с ножевыми ранениями были обнаружены трупы его 58-летнего владельца, 59-летней супруги и их 21-летней дочери.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа департамента полиции Карагандинской области во главе с заместителем начальника ДП Карагандинской области Ерната Калиакпарова и сотрудники областной прокуратуры.
«В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские по «горячим следам» установили и задержали подозреваемого - 33-летнего мужчину. Он признался, что из-за неприязненных отношений в ходе ссоры нанес потерпевшим ножевые ранения», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство». Назначены соответствующие экспертизы. Ведётся расследование.
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