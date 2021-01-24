Целую семью спасли при пожаре двое полицейских в Семее
В ведомстве сообщили, что 24 января около 02 часов 48 минут по улице Пархоменко произошел пожар в частном жилом доме. На момент прибытия пожарных подразделений огнем было охвачено потолочное перекрытие входной группы дома на общей 70 кв.м, а также горели деревянные конструкции крыши и потолок гаража на площади 10кв.м.
«Спасатели полностью ликвидировали пожар. Однако до приезда пожарных подразделений сотрудники полиции, оказавшиеся поблизости во время патрулирования Диас Агзамов и Азамат Ибрайханов, проникли через окно дома и спасли из зоны задымления семейную пару (мужчину 1963 года рождения и его жену 1967 года рождения), 18-летнего сына и их 90-летнего дедушку», - пояснили в пресс-службе.
Прибывшие врачи скорой помощи, осмотрев погорельцев, сообщили, что они находятся в удовлетворительном состоянии, их жизням ничего не угрожает.
По причине пожара специалисты ЧС рассматривают 2 версии: аварийный режим электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.
В Департаменте по ЧС ВКО отметили, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спичка может обернуться большой бедой
«Будьте осторожны с источником открытого огня – спичками, зажигалками, свечами и зажженными сигаретами, не курите в постели. Не перегружайте электросети и не оставляйте включенные электроприборы без присмотра, не доверяйте их детям. Не пользуйтесь электрической проводкой с повреждённой изоляцией, самодельными нагревательными и отопительными приборами. Не перекаливайте печи и не сушите дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них», - предупредили в ДЧС ВКО.
Фото: пресс-службы ДЧС ВКО