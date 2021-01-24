Целую семью спасли при пожаре двое полицейских в Семее

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - Двое полицейских Семея спасли при пожаре семью из четырех человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что 24 января около 02 часов 48 минут по улице Пархоменко произошел пожар в частном жилом доме. На момент прибытия пожарных подразделений огнем было охвачено ​потолочное перекрытие входной группы дома на общей 70 кв.м, а также горели деревянные конструкции крыши и ​потолок гаража на площади 10кв.м.

«Спасатели полностью ликвидировали пожар. Однако до приезда пожарных подразделений сотрудники полиции, оказавшиеся поблизости во время патрулирования ​Диас Агзамов и Азамат Ибрайханов, проникли ​через окно дома и ​спасли из зоны задымления ​семейную пару (мужчину 1963 года рождения и его жену ​1967 года рождения), 18-летнего сына и их ​ ​90-летнего дедушку», - пояснили в пресс-службе.

​Прибывшие врачи скорой помощи, осмотрев погорельцев, ​сообщили, что они находятся в удовлетворительном состоянии, их жизням ничего не угрожает. ​

По причине пожара специалисты ЧС рассматривают 2 версии: аварийный режим электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В Департаменте по ЧС ВКО отметили, что пожар легче предупредить, чем погасить,​ и что маленькая спичка может обернуться большой бедой

«Будьте осторожны с источником открытого огня – спичками, зажигалками, свечами и зажженными сигаретами, не курите в постели. Не перегружайте электросети и не оставляйте включенные электроприборы без присмотра, не доверяйте их детям. Не пользуйтесь электрической проводкой с повреждённой изоляцией, самодельными нагревательными и отопительными приборами. Не перекаливайте печи и не сушите дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них», - предупредили в ДЧС ВКО.

Фото: пресс-службы ДЧС ВКО