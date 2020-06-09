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вчера 21:57
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Целую плантацию марихуаны обнаружили в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области задержали так называемого «наркоагронома», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Марихуану выращивал у себя в огороде житель села Кабанбай Алакольского района.
«В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Наркотик» оперативными службами установлен и задержан 57-летний местный житель, который в огороде засеял растением целую плантацию», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Эксперты признали, что выращенное растение - марихуана. В общей сложности, у подозреваемого изъято 202 куста наркотикосодержащего растения.
«После официальных процедур задержанный неохотно признался, в том, что лично находил коноплю и рассаживал её на своём приусадебном участке, где заботливо ухаживал, возделывая и культивируя. Выращивал ее он, якобы, для себя, так как с давних пор занимается её употреблением и ранее уже трижды привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических веществ», - добавили в полиции.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР в соответствии со ст. 300 ч. 1 УК РК. «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества», ведется досудебное расследование.
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