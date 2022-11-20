Целой улицей отправились на выборы жители Усть-Каменогорска

20 Ноября 2022, 14:46

20 Ноября 2022, 14:46

Целой улицей отправились на выборы жители Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жители улицы Деповской в Усть-Каменогорске стали образцом единства и добрососедства. В праздничной атмосфере они вместе отправились на избирательный участок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Все на Деповской готовились к выборам заранее. Члены 15-ти семей, проживающих здесь, заранее условились о совместной поездке на участок. Для тех, у кого нет своего автомобиля, заблаговременно заказали автобус.

«Наши жители очень дружно поддержали такую инициативу, - сказал член уличного комитета Евгения Загорулько. - У нас вообще очень дружная улица. Выборы – это ведь важное событие. Важное для нашего будущего. Значит и идти на них надо вместе, с хорошим настроением и верой в нашу страну».

В день голосования они надули воздушные шары, взяли в руки флажки и направились на избирательный участок. Вместе с жителями Деповской отправились и их дети. Ребята получили от выборов незабываемые положительные впечатления.

Для пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями на Деповской, как и по всему городу, организовали выездное голосование на дому.