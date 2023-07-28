Целителей не будут приравнивать к врачам через утверждение профстандарта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцев ранее смутила новость об официальном признании целителей в Казахстане. В Министерстве здравоохранения заявили, что вопрос о приравнивании целителей к врачам и доказательной медицине через утверждение профессионального стандарта не соответствует действительности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Никто не подменяет понятия доказательная и традиционная медицина. Если доказательная медицина основана на научных исследованиях с доказательствами эффективности и безопасности, то традиционная медицина не имеет научного и логического обоснования. В Кодексе и подзаконных актах есть нормы, регламентирующие и регулирующие правила к специальностям, соответственно, к уровню квалификации и должностным обязанностям. Вопрос о приравнивании целителей к врачам и доказательной медицине через утверждение профессионального стандарта не соответствует действительности», - говорится в ответе Минздрава на запрос МИА «Казинформ».

В ведомстве пояснили, что министерство совместно с экспертами отрасли разрабатывает профстандарты с 2019 года по различным специальностям. В том числе разработан профстандарт «Традиционная медицина. Целительство», который направлен для обсуждения, получения предложений и рекомендаций. По итогам обсуждения будут вносится соответствующие изменения и после этого проект приказа будет размещен на открытых НПА, направлен на экспертизу, далее - на согласование с заинтересованными сторонами, государственными органами.

«Министерство готово обсуждать и улучшать профессиональные стандарты, а также ждем конструктивных предложений и рекомендаций», - добавили в ведомстве.

Отметим, что профессиональный стандарт определяет требования к уровню квалификации, содержанию, качеству и условиям труда специалистов в области здравоохранения.

Традиционная медицина – совокупность кодифицированных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, основанных на многовековых традициях народной медицины и разрешенных к медицинскому применению. Право на деятельность в сфере традиционной медицины имеют лица с медицинским образованием, имеющие сертификат специалиста в области здравоохранения и лицензию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

Целительство – совокупность эмпирических сведений о целительных средствах, приемах, навыках и их практическое применение с целью воздействия на здоровье. Проведение сеансов целительства с привлечением двух и более лиц, в том числе с использованием средств массовой информации, запрещается. Лицо, причинившее вред здоровью человека при применении методов целительства, несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.