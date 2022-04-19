Цели устойчивого развития до 2030 года определены для каждого региона РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане определили пять целей на основе анализа уровня развития регионов. Об этом сообщила директор секретариата по ЦУР АО «Институт экономических исследований» Бакытгуль Хамбар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ООН предложила нам выбрать пять целей устойчивого развития. С учетом мнения общества, его интересов, мы определили пять своих целей, на основе анализа уровня развития регионов. Во-первых, борьба с бедностью. Во-вторых, здравоохранение. В-третьих, благосостояние. Далее качественное образование и обеспечение подходящими рабочими местами. Устойчивое развитие указанных сфер очень важно для нашего населения. Для каждого региона Казахстана мы определили, какие сферы для них наиболее важны», – сказала Б. Хамбар в ходе пресс-конференции «Второй Добровольный национальный обзор. О ходе реализации глобальной Повестки дня в области устойчивого развития» Службы центральных коммуникаций.

Директор секретариата напомнила, что в этом году в Казахстане начинается второй этап реализации целей устойчивого развития ООН до 2030 года. Институт экономических исследований в 2019 году провел анализ хода реализации целей устойчивого развития с помощью метода оперативно-комплексной оценки, который показал, что достижение индикаторов реализации ЦУР составило 79,9%, тогда, как в 2016 году этот показатель составил 61%.

Напомним, цели устойчивого развития (ЦУР) – это глобально принятые цели, направленные на ликвидацию бедности и нищеты, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также защиту планеты и обеспечение мира и процветания для всего населения. До 2030 года были отобраны 17 ключевых направлений, реализация которых может потенциально привести страну к устойчивому развитию всех основных сфер жизни и решению глобальных проблем, касающихся каждого человека в этом мире.