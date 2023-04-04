Целевые показатели Стратегии развития до 2050 года скорректируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений Кабмину в рамках исполнения поручений Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Кабмина отметил, что в рамках исполнения поручений Главы государства необходимо следующее.

«Одним из основных условий развития экономики является обеспечение макроэкономической стабильности. Министерствам национальной экономики, сельского хозяйства и торговли нужно повысить эффективность реализации мер по контролю и снижению уровня инфляции с учетом текущих вызовов. Повторю, наша задача - снизить инфляцию в текущем году в 2 раза», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что нужно активизировать работу по привлечению инвестиций. Министерству иностранных дел совместно с заинтересованными государственными органами необходимо провести детальный анализ системных проблем в процедурах по привлечению инвестиций. Было поручено в месячный срок внести конкретные предложения по их устранению.

«Движущей силой экономики и рынка труда должно стать малое и среднее предпринимательство. Министерству национальной экономики надо разработать соответствующий Комплексный план по поддержке малого и среднего бизнеса. Эта работа должна быть проделана в тесном взаимодействии с палатой «Атамекен» и заинтересованными государственными органами», - отметил Алихан Смаилов.

Премьер также сообщил, что Правительством совместно с заинтересованными органами и Нацпалатой «Атамекен» ведется разработка новых Бюджетного и Налогового кодексов.

«От нас ждут понятную и предсказуемую фискальную политику. Налоговое администрирование должно полностью базироваться на системе управления рисками, а контроль нужно максимально цифровизировать. Министерствам нацэкономики и финансов необходимо выработать предложения по дифференциации ставок налога на добавленную стоимость и корпоративного подоходного налога. В проекте Бюджетного кодекса нужно предусмотреть поправки, направленные на решение проблем роста госдолга, снижения трансфертов из Национального фонда, а также повышения эффективности освоения бюджетов всех уровней. Нам нужно усилить финансовую дисциплину, расширить прозрачность бюджетной системы и повысить эффективность государственных расходов», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Он также сообщил, что Правительством совместно с Генеральной прокуратурой разработан проект Закона по возврату незаконно приобретенных выведенных активов.

«Его основной целью является восстановление социальной справедливости в обществе. Министерству юстиции обеспечить своевременное внесение и прохождение проекта в Парламенте. Глава государства акцентировал внимание на необходимости повышения эффективности госуправления и качества стратегического планирования. Министерству национальной экономики совместно с агентствами по стратегическому планированию и реформам, государственной службы и другими заинтересованными госорганами необходимо провести работу по актуализации стратегии развития Казахстана до 2050 года. Данную работу нужно провести с точным анализом и корректировкой целевых показателей с учетом текущей ситуации. К этому необходимо привлечь экспертов и бизнес-сообщество», - резюмировал Алихан Смаилов.