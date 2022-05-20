20 Мая 2022 14:18

Целевые образовательные гранты выделят для регионов - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 2025 году планируется увеличение государственных образовательных грантов на 50%. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на парламентских слушаниях по вопросам молодежной политики в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расширяются возможности для получения нашей молодежью высшего образования на бесплатной основе. К 2025 году планируется увеличение государственных образовательных грантов на 50%. Из них молодежи регионов со средним показателем выпускников школ ниже общереспубликанского уровня впервые в этом году выделят 10 тыс. целевых грантов для обучения в университетах других регионов», - сказал Е. Тугжанов.

По его словам, это системное решение, направленное на обеспечение достойного уровня знаний молодежи данного региона.

«До 2025 года стипендии студентов будут увеличиваться на 20% ежегодно, а стипендии магистрантов и докторантов - на 15%. В общей сложности это около 130 тыс. студентов, докторантов», - сказал замглавы Правительства.

Спикер добавил, что одной из актуальных проблем для студенческой молодежи является дефицит общежитий.

«В целях ее системного решения за последние 3 года было предоставлено 30 тыс. мест. В этом году в эксплуатацию сдадут 31 общежитие на 10 тыс. мест», - проинформировал Ералы Тугжанов.