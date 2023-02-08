Целевое использование средств по программе обучения «Болашак» проверят в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генпрокуратура проверит целевое использование средств по Международной программе обучения «Болашак». Об этом говорится в ответе главы ведомства Берика Асылова на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На запрос депутатов фракции «Ак жол» о проведении проверки по вопросу нецелевого использования средств работниками АО «Центр международных программ» (далее – ЦМП) при реализации государственной программы «Болашақ», сообщаем следующее. На сегодня для обеспечения объективности и всесторонности рассмотрения изложенных доводов проводится анализ и сбор необходимой информации. После завершения этой работы приступим к проверке ЦМП, о результатах сообщим дополнительно», - говорится в ответе Генерального прокурора РК.

Ранее к главе главного надзорного органа обратилась группа депутатов Мажилиса от фракции «Ак жол».

«Годовая стоимость обучения доходит до 30 миллионов тенге в зависимости от страны. По информации «болашаковцев», она завышена. Например, если учеба в докторантуре университета Лестера стоит 100 тысяч долларов, то «Болашаку» она обошлась в 270 тысяч долларов. Поступают сигналы о коррупционных схемах по получению до 30% агентских комиссий за каждого стипендиата третьими лицами. Об этом через стипендиатов сообщают представители британских университетов. Есть предположения, что оплата агентской комиссии была и в других университетах, а согласие на агентскую комиссию - основание для направления стипендиатов именно в эти вузы. Может поэтому в списках рекомендованных появляются вузы с низким рейтингом. Так, университет Брунел, занимая в 2012 года 82 место из 118 вузов страны (Великобритания), за 2 года принял 108 стипендиатов-стажеров. Надо отметить, что их количество сильно увеличилось за последние 10 лет. У них облегченные условия – нет требования о залоге недвижимости и низкий порог языка (3 из 8 баллов). О каком качестве научной стажировки может идти речь, если стипендиат почти не понимает содержание лекций? Нередко стипендиатами становятся десятки сотрудников одного вуза одновременно», - заявили мажилисмены.

В свою очередь в АО «Центр международных программ» отмечают, что стоимость обучения стипендиатов программы «Болашак» осуществляется строго в соответствии с официальной стоимостью.

«АО «Центр международных программ» оплачивает стоимость академического обучения (магистратура, докторантура, резидентура) стипендиатов программы «Болашак» строго в соответствии с официальной стоимостью, установленной зарубежным университетом», - заявили в центре.

В комментарии поясняется, что информация о стоимости академического обучения в зарубежном вузе публикуется на официальном сайте учебного заведения. Кроме того, проводится сверка тарифа за обучение с университетом.

«Вся финансовая деятельность ЦМП строго контролируется уполномоченными органами. За последние 3 года было проведено 5 проверок со стороны Антикоррупционного ведомства, Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов и другими госорганами. Серьезных нарушений не выявлено, по всем замечаниям приняты меры по устранению», - добавляют в АО.