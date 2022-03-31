Целесообразность внедрения «Ashyq» объяснил Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин ответил на вопросы Счетного комитета касательно неэффективного использования средств для разработки приложения «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть такие вещи, которые создались в пандемию. Мы все понимаем, что в режиме пандемии нам Глава государства сказал действовать нестандартно. Один из таких проектов это «Ashyq». Я сам на себя взял ответственность, сказал надо это делать, будем это делать, это поможет бизнесу и мы знаем, что очень трудно переоценить эффект, всего лишь 20-30 миллионов тенге на сопровождение, до 100 миллионов тенге. В итоге мы дали возможность бизнесу работать придумали механизм и это всех спасло в той ситуации», - сказал Багдат Мусин на заседании Счетного комитета по реализации проекта «Цифровой Казахстан».

«Мне это говорят, как замечание, что неэффективно использованы средства. Понятно, бюджетные процедуры, есть момент, который говорит мне: я не должен выделять деньги на сопровождение системы до ввода в промышленную эксплуатацию. А для ввода в промышленную эксплуатацию нужен аттестат информбезопасности. А сейчас для получения аттестата информбезопасности тоже нужны бюджетные средства, нужно подать заявку и так далее. Это длится до бесконечности», - отметил министр.

Председатель Счетного комитета Наталья Годунова согласилась с мнением главы МЦРИАП.

«Все что касается периода ЧС, периода карантина и пандемии, проверяли антикризисные средства, проверяли Минздрав, МВД, Нацгвардию, Минобороны. Все, что делалось в этот период – это исключительная ситуация, и мы ни в коем случае не будем считать это неэффективно потраченными средствами. Если в проекте (госаудита, - прим. ред.) это есть, значит мы это исправим. Потому что все сидящие в этом зале, я уверена, не раз пользовались «Ashyq». Мы дали бизнесу работать и гражданам дали доступ в огромное количество организаций. Начиная с фитнес центров заканчивая магазинами, аптеками и всем остальным», - подчеркнула Н. Годунова.