+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Целая волна наводнений обрушилась на Турцию: есть жертва и раненые

12 Августа 2021 11:40
Поделиться:
Целая волна наводнений обрушилась на Турцию: есть жертва и раненые

АНКАРА. AНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ – Вслед за разрушительными лесными пожарами на Турцию в результате проливных дождей обрушилась целая волна наводнений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu.

Новости по теме
Из-за шторма люди не смогли вернуться на берег в ВКО
Сгоревшие леса поднимутся из пепла - Реджеп Эрдоган Казахстанские вертолеты прибыли в Турцию для тушения лесных пожаров Второй по величине в истории лесной пожар зафиксирован в Калифорнии

Из-за наводнений в турецких провинциях в районе Черного моря в среду один человек погиб и еще 13 человек получили ранения. Помимо этого, пожилая женщина считается пропавшей без вести.

Согласно заявлению муниципалитета Чаталзейтин, один человек погиб в результате оползня, вызванного наводнением в районе Чаталзейтин провинции Кастамону.

В районе Улус провинции Бартын, в одном из наиболее пострадавших районов, 85-летняя женщина пропала без вести после того, как ее дом был разрушен. Местные жители и спасатели продолжают ее поиски.

Наводнения нанесли урон в провинции Бартын, десятке сел района Улус, в районе Аянчик и многих других районах турецких провинций, где людей уже были эвакуированы либо ожидают эвакуации.

МВД страны призвало жителей провинций Кастамону, Бартын и Синоп не покидать безопасные зоны и воздерживаться от использования дорог в местах наводнений. Власти провинции Синоп заявили, что сильные дожди продолжатся в среду и четверг, и предупредили жителей о возможных наводнениях и оползнях.

Провинции Кастамону и Карабук также пострадали от наводнения, там «большая» вода повредила здания, автомобили и сельскохозяйственные поля.

Министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум совершил поездку в район затопления в районе Улус в провинции Бартын поздно вечером в среду. Выступая на пресс-конференции в районе, Курум заявил, что после наводнения ведутся работы по оценке ущерба.

Поздно вечером в среду около 300 человек были эвакуированы в безопасные районы, а 15 других были размещены в общежитиях в качестве меры предосторожности в районе Улус.

В провинции Бартын было отключено электричество в общей сложности в 31 деревне.

Эвакуация жертв стихийного бедствия продолжается также в районе Сиде провинции Кастамону и районе Аянджык провинции Синоп.

Несколько автомагистралей были закрыты из-за разбушевавшейся стихии.

Турецкий Красный Полумесяц начал раздачу еды и горячего питания в пострадавших от наводнений районах.

В заявлении командования турецкой береговой охраны говорится, что 53 человека, оказавшиеся в ловушке в провинциях Кастамону и Синоп из-за наводнения, были спасены тремя вертолетами и наземными бригадами командования береговой охраны Турции.



Подписывайтесь на наш канал:

#Происшествия   #Турция   #Видео  
Поделиться:

Автор:

Татьяна Кудренок

Новости по теме
Из-за шторма люди не смогли вернуться на берег в ВКО
Сгоревшие леса поднимутся из пепла - Реджеп Эрдоган
Казахстанские вертолеты прибыли в Турцию для тушения лесных пожаров
Второй по величине в истории лесной пожар зафиксирован в Калифорнии
Популярное
1 Неизвестной болезнью заболел скот в Акмолинской области
2 Три свадьбы за сутки выявили в Семее
3 Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова
4 Нужно подходить рационально – министр образования о пятидневной учебной неделе
5 Заранее приобрести уголь призвал население аким СКО
6 Мой ребенок пойдет в школьной форме – Асхат Аймагамбетов
Читайте также
Казахстанские вертолеты прибыли в Турцию для тушения лесных пожаров
Космомониторинг используют в пожароопасный период спасатели  ВКО
Неизвестной болезнью заболел скот в Акмолинской области
Три свадьбы за сутки выявили в Семее
Эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной – Сархат Бейсенова
Нужно подходить рационально – министр образования о пятидневной учебной неделе
Заранее приобрести уголь призвал население аким СКО
Мой ребенок пойдет в школьной форме – Асхат Аймагамбетов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив