Целью реформ является обновление политического поля – Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Целью реформ является обновление политического поля. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК, член Национального совета общественного доверия Айдос Сарым в ходе круглого стола в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После январских событий у многих возник вопрос: А что будет дальше? Но, как видите, после январских событий Президент выступил перед народом, развеял сомнения и слухи. В связи с последними политическими событиями в обществе происходят неожиданные вещи. В такой ситуации, чтобы развивать экономику, нужны политические реформы. Об этом свидетельствует вчерашнее Послание. Потому, что, как мы видим, модель экономического развития Казахстана достигла своего предела. Нам нужен источник энергии для дальнейшего развития», – сказал А. Сарым.

По его словам, хорошей инициативой, озвученной в Послании, является создание новых областных центров.

«О трех областях, которые теперь создаются, говорилось в течение 25 лет. Образование новых областей морально поддержало население этих регионов, укрепило их уверенность в будущем. Можно сказать, что эта и другие политические реформы заново сформулировали правила политической конкуренции, сложившиеся в нашей стране. Целью реформ являются обновление политического поля, возможность прихода на это поле новых игроков. Нам остается теперь реализовать все, что наметил Глава государства. Например, я думаю, что нужно начинать с внесения поправок в Конституцию», – отметил эксперт.