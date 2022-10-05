Цель выпуска 20-тысячных купюр объяснили в Нацбанке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке РК объяснили необходимость выпуска новых купюр в эпоху активного использования безналичных платежей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С соответствующим запросом редакция Казинформа обратилась в финрегулятор.

«Национальный банк Казахстана ежегодно определяет потребность в необходимом количестве банкнот для экономики, обеспечивает их изготовление и осуществляет выпуск в обращение. Решение о выпуске в обращение циркуляционных банкнот номиналом 20 тысяч тенге было принято в связи с потребностью субъектов экономики в наличных деньгах. Несмотря на активное развитие инфраструктуры безналичных платежей, наличные деньги в силу своих уникальных характеристик остаются одним из главных платежных инструментов», - говорится в ответе на запрос редакции.

В организации напомнили, что банкноты, выпущенные в обращение Национальным банком Казахстана, обязательны к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана 1 октября 2022 года выпускает в обращение банкноту номинальной стоимостью 20 тысяч тенге. Банкнота имеет 25 защитных элементов и выполнена в преобладающем сером цвете размером 155x79мм.

На лицевой стороне изображены государственные символы Республики Казахстан, монумент «Қазақ Елі», триумфальная арка «Мәңгілік Ел», фрагмент казахского национального орнамента «Басқұр» и цифра «30», символизирующая годы Независимости.

На оборотной стороне банкноты расположен панорамный вид Астаны и резиденции Акорда.













Фото: nationalbank.kz











