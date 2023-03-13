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Цель проекта «Ауыл аманаты» - повышение доходов сельского населения

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Марта 2023, 17:00
Цель проекта «Ауыл аманаты» - повышение доходов сельского населения

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК и областного маслихата от Кызылординского областного филиала партии «AMANAT» встретились с жителями сельского округа Акжарма. Об этом передает МИА «Казинформ».

Выступая на встрече, кандидат в депутаты областного маслихата Аида Абибуллаева рассказала о приоритетах программы по развитию аула.

«AMANAT» с целью повышения доходов сельского населения запустил проект «Ауыл аманаты». До 2027 года мы будем осуществлять контроль за реализацией правительством более 100 инвестиционных проектов, касающихся села, и прилагать усилия к выделению средств на модернизацию инфраструктуры населенных пунктов», - сказала Аида Абибуллаева.

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Также партия успешно реализует проект «Жер аманаты». В прошлом году было возвращено более 5 млн гектаров неиспользованной земли, и эта работа будет продолжена.

«Для реализации справедливого и открытого распределения и использования сельскохозяйственных земель мы продолжим работу по развитию космического мониторинга, обеспечим открытый доступ к электронному земельному кадастру», -сказал кандидат в депутаты областного маслихата Нурболат Ибраев.

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Кроме того, партия «AMANAT» прилагает усилия для решения проблем отдаленных населенных пунктов. В каждом ауле, даже в отдаленных и труднодоступных селах, должен быть интернет.

В завершение встречи кандидаты призвали участников встречи 19 марта голосовать за партию «AMANAT».

Материал предоставлен и оплачен из средств избирательного фонда партии «AMANAT», выдвинувшей партийный список на выборы депутатов Кызылординского областного маслихата.


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