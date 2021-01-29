Цеха по обеззараживанию медотходов появятся в больницах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Во всех лечебных учреждениях Алматы в будущем появятся цеха по обеззараживанию медицинских отходов без транспортировки. Об этом в ходе прямого эфира на телеканале Atameken Business рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в мегаполисе продолжается работа по строительству специальных цехов по обеззараживанию медицинских отходов без транспортировки.

«С начала пандемии также стоял вопрос по утилизации средств индивидуальной защиты. Раньше медицинские отходы вывозились и сжигались. Сейчас на территории лечебных организаций идет строительство цехов по обеззараживанию медицинских отходов. Утилизация без транспортировки является очень удобным. Эти цеха вскоре появятся в 15 лечебных организациях. На сегодня они есть уже в инфекционных больницах города, где принимаются пациенты с коронавирусной инфекцией», - рассказал Жандарбек Бекшин.