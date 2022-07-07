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Цех по производству суррогатного алкоголя ликвидировали в Алматинской области
7 Июля 2022 10:16

Цех по производству суррогатного алкоголя ликвидировали в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками ликвидировали сотрудники департамента Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

«Житель Илийского района в нежилом помещении на территории частного дома в антисанитарных условиях кустарным способом незаконно изготавливал алкогольную продукцию», - говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу.

В ходе осмотра обнаружены и изъяты учетно-контрольные марки, алкогольная продукция, спирт и различные предметы для розлива и изготовления алкогольной продукции.

По данному факту начато досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

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