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Цех по производству мясных консервов откроют в Мангистауской области

Автор:  
Аружан Саптарова
25 Марта 2022, 03:36
Цех по производству мясных консервов откроют в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Каракиянском районе в селе Курык Мангистауской области индивидуальный предприниматель решил открыть цех по производству мясных консервов. Оборудование для этих целей уже подготовлено, сообщила руководитель районного отдела предпринимательства и промышленности Алия Абдыкаликова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, в настоящее время прорабатывается вопрос получения сертификата на выпускаемую готовую продукцию.

«Между тем, все оборудование установлено и готово к запуску. В качестве сырья будет использоваться конина и говядина. Готовую продукцию предприниматель собирается реализовывать в 370-миллиграммовой таре», - рассказывает Алия Абдыкаликова.

Она добавила, что мощность мини-цеха составит 80 000 штук консервов в год. У предпринимателя уже есть потенциальные заказчики. Он уверен, что его старания обязательно принесут плоды.

Напомним, недавно жительница Мангистауской области открыла свое дело и производит шужык своим методом.


Бизнес   Промышленность   Мангистауская область   Регионы Казахстана   Общество  
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