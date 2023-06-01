Цех по производству и переработке рыбной продукции горел в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — На территории жилого массив «Дружба» в Костанае горел цех, площадь возгорания составила порядка 400 квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

«На территории жилого массива Дружба по адресу ул. Молодежная 2 произошло возгорание в здании цеха по производству и переработке рыбной продукции. Из-за знойной жары и порывистого ветра огонь распространился на площади 400 м2. Причина пожара устанавливается», - сообщили в ДЧС.

Всего в ликвидации были задействованы 24 человек личного состава и 8 единиц техники, сотрудники «Центра медицины катастроф» и «Костанай-Су».







