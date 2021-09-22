Цех по производству алкоголя в гараже устроила акмолинка

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области был обнаружен незаконный цех по производству алкогольной продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности в одном из районов региона была установлена незаконная деятельность 57-летней предпринимательницы, которая в арендуемом гараже занималась производством и розливом водки и коньяка.

«В ходе осмотра гаража были обнаружены и изъяты пластиковые 200-литровые бочки с 1200 литрами спирта, пятилитровые пластиковые ёмкости - «баклажки» с 90 литрами спирта и 525 литрами водки, одна стеклянная бутылка объемом 0,5 литров с красителем для изготовления коньяка, одна стеклянная бутылка объемом 0,5 литров с темной жидкостью, с запахом, похожим на запах коньяка. Также были изъяты предметы, необходимые для производства и розлива: насос для откачки спирта, электробатарея на 12 Вольт, пустые емкости 200-литровых бочек с остатками спирта, пустые канистры и баклажки», - пояснили в ведомстве.

В отношении женщины начато досудебное производство по ст. 214 УК РК «Незаконное предпринимательство».

Теперь полицейскими устанавливают канал сбыта алкогольной продукции.