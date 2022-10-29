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Цех по переработке золотосодержащей руды обнаружили в Степногорске

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Октября 2022, 10:50
Цех по переработке золотосодержащей руды обнаружили в Степногорске

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Расследуя дело о краже, акмолинские полицейские обнаружили цех по переработке золотосодержащей руды у жителя Степногорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

25 августа в дежурную часть управления полиции Степногорскa обратилась 36-летняя местная жительница с заявлением о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в ночь на 24 августа путем подбора ключей проникли в ее дом и похитили золотые изделия на сумму 793 400 тенге.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 188 части 3 УК РК «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Ранее неоднократно судимый 47-летний местный житель водворен в ИВС. Вещественные доказательства – две золотые цепочки изъяты. Злоумышленник рассказал, что остальные золотые изделия сплавил, сделав аффинаж, и сдал жителю Степногорска.

Сотрудниками управления полиции Степногорска, управления по борьбе с организованной преступностью и СОБР ДП Акмолинской области 27 октября в городе остановлен автомобиль Volkswagen Touareg под управлением 49-летнего местного жителя. В ходе личного обыска у мужчины изъяты 1 193 500 тенге и две пластиковые бутылки с порошкообразным веществом желтого цвета. В ходе санкционированного обыска в поселке Аксу в хозяйственной постройке мужчины обнаружены и изъяты два станка дробилки (цеповая и кулочковая), одна мойка, металлическая ванна с золотосодержащим материалом, одна чугунная ванна, 31 мешок с золотосодержащим материалом и электронные весы. Со слов задержанного, весной этого года он организовал цех по переработке кварцевой руды.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 295-1 части 1 УК РК «Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы». Назначены экспертизы. Расследование продолжается.
Фото: Polisia.kz.

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