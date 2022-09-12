17:32, 12 Сентябрь 2022 | GMT +6
Цех по переработке кварцевой руды обнаружили в Степногорске
СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления полиции Степногорска в хозяйственной постройке одного из жителей поселка Бестобе обнаружили мини-цех по переработке кварцевой руды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
По словам 33-летнего акмолинца, незаконное оборудование он собрал самостоятельно, а золотосодержащий материал собирал на отвалах.
В ходе первоначальных следственных мероприятий, полицейские изъяли две шаровые дробилки, два моющих стола и кулочковую дробилку.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 295-1 ч.1 УК РК «Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы». Расследование продолжается. С начала текущего года в регионе зарегистрировано 10 уголовных дел по данной статье.
Фото: polisia.kz