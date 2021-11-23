Цех по изготовлению поддельного алкоголя организовал житель села в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий ликвидирован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Только в прошлом году в Казахстане от отравления контрафактным алкоголем умерло около 30 человек. Это существенный вред здоровью граждан, а также экономический ущерб государству.

Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий ликвидирован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.

Житель села Айти Ш. Баймуратов 1970 г.р., в подвальном помещении своего дома незаконно изготавливал кустарным способом в антисанитарных условиях алкогольную продукцию популярных марок «Гжелка», «Белуга», «Родная степь», «Синяя гора», «Бульбаш», «Березовая» и др.

В дальнейшем продукция продавалась на оптовых рынках Алматинской области и города Алматы под видом заводской.

В ходе обыска изъято 7 000 УКМ, свыше 850 бутылок водки различных марок объемом 0,5 литров, 25 литровые канистры со спиртосодержащим веществом, а также этикетки, крышки и другие предметы для розлива и изготовления алкогольной продукции.

Ш. Баймуратов осужден к 300 часам общественных работ.