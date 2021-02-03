Цех по изготовлению оружия и боеприпасов обнаружили в квартире жителя Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Токарь из города Уральска изготавливал оружие и боеприпасы в своей квартире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Благодаря оперативным мерам сотрудников полиции предотвращено преступления в сфере незаконного оборота оружия.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий 28 января примерно в 13:00 часов по подозрению в изготовлении оружия задержан гражданин Ф. 1959 года рождения.

При обыске по месту жительства установлено, что он переоборудовал спальную комнату под кустарный цех для незаконного изготовления огнестрельного оружия и неоднократно занимался незаконным изготовлением или ремонтом огнестрельного оружия, комплектующих деталей, а также и незаконным изготовлением боеприпасов», - рассказали в полиции.

На данный момент по фактам незаконного приобретения, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и незаконного изготовления оружия начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 и части 2 статьи 288 УК РК.





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