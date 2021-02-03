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    02:10, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Цех по изготовлению оружия и боеприпасов обнаружили в квартире жителя Уральска

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Токарь из города Уральска изготавливал оружие и боеприпасы в своей квартире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции Западно-Казахстанской области.

    Благодаря оперативным мерам сотрудников полиции предотвращено преступления в сфере незаконного оборота оружия.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий 28 января примерно в 13:00 часов по подозрению в изготовлении оружия задержан гражданин Ф. 1959 года рождения.

    При обыске по месту жительства установлено, что он переоборудовал спальную комнату под кустарный цех для незаконного изготовления огнестрельного оружия и неоднократно занимался незаконным изготовлением или ремонтом огнестрельного оружия, комплектующих деталей, а также и незаконным изготовлением боеприпасов», - рассказали в полиции.

    На данный момент по фактам незаконного приобретения, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и незаконного изготовления оружия начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 и части 2 статьи 288 УК РК.


    Фото иллюстративное


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Западно-Казахстанская область
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