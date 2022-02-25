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    12:55, 25 Февраль 2022 | GMT +6

    Cегодняшнюю эпоху Независимости связывает общая цель – развитие современных ценностей при сохранении национальной идентичности – Ерлан Карин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоялась торжественная церемония открытия празднования 150-летнего юбилея ученого-основателя казахского языкознания и литературоведения, реформатора национальной письменности, учителя нации, духовного лидера Алаша Ахмета Байтурсынулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Торжественная церемония открытия юбилея началась с оказания почета национальному деятелю – церемонии возложения цветов к памятнику «Деятелям Алаш». В международной научно-практической конференции «Ахмет Байтурсынулы – Алаштың рухани көсемі», прошедшей в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева, принял участие и выступил Государственный секретарь Республики Казахстан Ерлан Карин.

    «Ахмет Байтурсынов выдающийся историческая личность, государственный деятель, ученый, просветитель. Эпоху, когда жил Ахмет Байтурсынов, и сегодняшнюю эпоху Независимости связывает общая цель – развитие современных ценностей сохраняя национальную идентичность», - отметил Государственный секретарь.

    Глава Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы Криста Пиккат, выступившая на конференции, отметила Ахмета Байтурсынулы как мировую личность.

    В конференции приняли участие депутаты Парламента, члены Государственной комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы, представители интеллигенции, отечественные и зарубежные ученые алашоведы, ахметоведы и общественные деятели. На заседании с докладами выступили ученые М. Койгельдиев, А. Исмакова, Ш. Курманбайулы, Д. Камзабекулы, А. Фазылжанова и доцент Института языкознания Азербайджанской Национальной академии наук имени Насими Э. Ибрагимов.

    Более 20 отечественных и зарубежных ученых выступили с докладами на секционных заседаниях «Ахмет Байтурсынулы и проблемы казахского языкознания», «Ахмет Байтурсынулы и общественно-гуманитарные науки».

    Теги:
    150-летие Ахмета Байтурсынова Общество История Казахстана Ерлан Карин Дата
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