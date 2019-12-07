Царская охота: как экономист из Тараза переквалифицировался в беркутчи

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские охотники с ловчими птицами известны в стране благодаря своим успехам на республиканских и международных состязаниях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В дикой природе Жамбылской области сегодня встречается множество пернатых хищников - соколы-балобаны, беркуты, ястребы-тетеревятники. А история охоты с ловчими птицами в жамбылском регионе насчитывает, как минимум, полторы тысячи лет, чему свидетельство находки археологов в сакских курганах-могильниках Жети-тобе, раскопанных семь лет тому назад недалеко от Тараза. Там рядом с царями-правителями, по уверению историков примерно 14 веков назад, были захоронены ловчие птицы. Ведь в древности саят - охота с ловчими птицами была излюбленным царским развлечением.





В наши дни саятшылық общедоступное занятие и уже не носит промысловый характер, а стало захватывающим спортивным зрелищем, привлекающим множество зрителей. Чемпионаты по саятшылық регулярно проводятся на ипподроме села Бектобе Жамбылского района. А заниматься охотой с ловчими птицами сегодня может уже рядовой гражданин.

Так, уроженец села Сарыкемер (Михайловка) Байзакского района Жамбылской области Данияр Нарбек, окончив в 2003 году Таразский государственный университет имени М.-Х. Дулати, факультет «Экономика и бизнес» по специальности «Финансы» вдруг резко изменил свою жизнь, профессионально занявшись традиционной охотой, хищными птицами, собаками тазы и стрельбой из лука.

- Занимаюсь птицами около десяти лет, - рассказал Данияр Нарбек в интервью корреспонденту МИА «Казинформ». - Работаю в спортивной школе тренером по соколиной охоте, обучаю детей. В Казахстане с каждым годом появляются новые центры и школы беркутчи, этот вид спорта у нас в стране стремительно развивается. Беркутчи готовят во многих спортивных школах нашей страны. В перспективе предполагают придать международный статус казахскому виду спорта саят - одному из самых древних видов охоты.

- А как Вы начали заниматься охотой с ловчими птицами?

- Случайно (смеется). Учился я в Михайловке в обычной школе, потом поступил в вуз, закончил. Но чего-то в жизни не хватало… Драйва какого-то, наверное…Птицами начал случайно заниматься. Просто увлекся, много читал об этом – интернет, книги, самостоятельно стал изучать премудрости соколиной охоты. Уже потом, через год – полтора, начал искать в Казахстане беркутчи, связь с ними наладил, учился, перенимал их опыт. Сейчас у нас в стране где-то сотня беркутчи есть. Если посмотреть исторически, то беркутчи, или кусбеги, всегда пользовались в нашем народе большим уважением. Обычно искусство охоты и воспитания ловчей птицы передается из поколения в поколение. Вот, например, в нашей области в селе Аса Жамбылского района есть спортивная секция по обучению кусбеги в детско-юношеской спортивной школе, и тренером там работает беркутчи в седьмом поколении Бауыржан Ешметов.





- Сколько у Вас птиц?

- У меня сейчас одна эта птица, она у меня на руках с 2015 года, пришла ко мне маленьким птенцом, сейчас уже вот такая огромная. Имя его – Сарыболак, из-за вот этих перьев на лапах. Беркута воспитать очень сложно, трудно. Как и каждый человек, любая птица имеет свой характер. Но у Сарыболака характер покладистый, спокойный.

- А что нужно, чтобы птица слушала хозяина?

- Он работает на рефлексах. Если его надо подозвать, мясо показываешь – и он придет. А так, как, допустим, собак, птиц не дрессируют, у беркутчи другие методы воспитания. Основной движитель работы ловчей птицы – это голод. В состязаниях беркутчи демонстрируют навыки обучения птицы, умение управлять своим питомцем. Показывают слаженную работу во время охоты, когда беркуты должны принести добычу.





- Сколько беркуты живут?

- Если хорошо смотреть – долго живут. В Алматинском зоопарке есть птицы, которые по 50 лет живут. В Алматинской области есть один старый беркутчи, у него на руках беркут жил 27 лет. Последнее время государство потихоньку берет в свои руки развитие этого национального спорта, который пользуется сейчас такой популярностью в нашем народе. Это необходимо пропагандировать как наше национальное наследие. Для возрождения охоты с ловчими птицами под эгидой Ассоциации национальных видов спорта в Казахстане проводятся состязания беркутчи. Такие состязания пропагандируют национальную охоту с ловчими птицами, привлекают к этому молодежь.

- А много у нас желающих обучиться соколиной охоте?

- В Жамбылской области в четырех районах действуют школы, в которых детей обучают соколиной охоте. Желающих много, только у меня 30 учеников. Обязательно каждый год участвую в соревнованиях. Ездим с учениками, с детьми. Пока выше третьего места не занимали, но надеемся, что в следующем году результаты другие уже будут.

- Спасибо за беседу и успехов вам!

Отметим, что Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) совместно с Союзом охраны птиц Казахстана выбрали символом Птицы года-2020 сокола балобана. Это редкая хищная птица семейства соколиных, встречается по всему Казахстану. Численность балобана стремительно сократилась с середины 1990-х годов из-за браконьерского вылова из природы для продажи в арабские страны. Сейчас, по экспертным оценкам, в Казахстане насчитывается несколько сотен гнездящихся пар этих птиц. Цель кампании – привлечение внимания к птицам через проведение различных природоохранных акций и пропаганду.