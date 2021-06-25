«Capital Bank Kazakhstan» лишили лицензии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка принято решение о лишении лицензии АО «Capital Bank Kazakhstan» на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Агентством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основанием лишения лицензии, в соответствии с подпунктами 7), 15), 16) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», явились:

– систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных

к соблюдению норм и лимитов;

– систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение мер надзорного реагирования;

– невыполнение крупным участником Банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации;

– отнесение банка к категории неплатежеспособного банка.

Размер активов Банка на дату лишения лицензии составил 38,5 млрд тенге, ссудный портфель – 33,9 млрд тенге, в том числе 30,4 млрд тенге или 89,8% ссудного портфеля банка представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов банка составляет 149 млн тенге, при этом объем неисполненных клиентских платежей превышает 15,0 млрд тенге.

В связи с неисполнением пруденциальных нормативов, Агентством в отношении Банка приняты 29 мер надзорного реагирования и составлено 67 протоколов об административных правонарушениях.

В 2020 году акционером Банка представлен План мероприятий по улучшению финансового состояния Банка. В рамках исполнения указанного Плана под усиленным контролем Агентства Банком в течение 2020 и 2021 годов были снижены обязательства банка перед депозиторами на сумму 31 млрд тенге.

В рамках реализации Плана также были полностью погашены обязательства перед социально-значимыми учреждениями (школы и больницы) и значительная часть обязательств перед квазигосударственным сектором.

Однако, принятые Банком и его акционером меры не привели к стабилизации финансового положения банка. Банк продолжает нарушать пруденциальные нормативы и не исполняет обязательства по платежам и переводам перед клиентами Банка.

Депозиты 99% вкладчиков Банка, физических лиц, покрываются гарантией АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» в полном объеме.

Приказом Председателя Агентства назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии Банка. Руководителем временной администрации назначена Токсеитова Шолпан Тайшыковна, сотрудник Агентства.

С 25 июня 2021 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого Банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК. Агентство в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) Банка.

С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации Банка, требования кредиторов к Банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание Банка и иных случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

По всем интересующим вопросам можно обратиться во временную администрацию АО «Capital Bank Kazakhstan» по телефону +7 (727) 331 66 77.