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Cанобработку объектов общего пользования начали в Усть-Каменогорске

19 Марта 2020 18:39
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Cанобработку объектов общего пользования начали в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске ведется санитарная обработка объектов общего пользования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В городском акимате сообщили, что коммунальными службами города продолжаются мероприятия по обеспечению санитарной безопасности. На данный момент уже проведена обработка теплых остановочных павильонов. На очереди – надземные и подземный пешеходные переходы, после этого обработаны будут все остановочные павильоны города.

«Процедура включает в себя промывку горячей водой павильона внутри и снаружи, остановочного кармана, прилегающей площадки, ручную мойку с применением дезинфицирующих средств скамеек, дверей, поручней, внутренних помещений», — пояснили в акимате.

При этом в ведомстве отметили, что в замкнутых объектах – надземных и подземных переходах, теплых остановках, обработка дезинфицирующими материалами будет вестись ежедневно. Такие же мероприятия проводятся в общественных туалетах.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Безопасность,
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Автор:

Орал Ерланулы

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