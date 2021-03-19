Cамовольно работают компании по добыче полезных ископаемых в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Исполнение контрактных обязательств недропользователями стало главной темой совещания под руководством акима области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, на 1 марта в области зарегистрировано 319 объектов по использованию жамбылских недр, заключено 200 договоров на разведку и производство, выдано 109 лицензий, девять разрешений на добычу полезных ископаемых при проведении строительных работ. Среди крупных недропользователей такие компании, как «ЕвроХимУдобрения», «Монтерро Казахстан», «Казахсода», «Жамбылгипс» и другие. Что касается общераспространенных полезных ископаемых, 38 лицензий и девять разрешений выдано дорожным организациям, задействованным на строительстве автодороги Мерке – Шу - Бурылбайтал.

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Аслан Оразбеков сообщил, что пока не располагает итоговой информацией по прошлому 2020 году, поэтому вынужден оперировать данными за 2019 год.

Общий объем инвестиций в 2019 году составил 63,2 миллиарда тенге, налоговые поступления – 9,8 миллиарда тенге, на подготовку специалистов направлено 207 миллионов тенге. Что касается инвестиций в социальную сферу и местную инфраструктуру, в 2019 году сумма составила 919,8 миллиона тенге, в 2020 – 751 миллион тенге, а в январе - феврале 2021 года – 18 миллионов тенге, отметил спикер.

Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования направлено 59 уведомлений об устранении выявленных нарушений, расторгнуто 11 договоров, 10 из них приведено в соответствие с принятыми обязательствами. Еще 17 предприятий зарегистрировались на территории Жамбылской области и начали перечислять налоги в местный бюджет, проинформировал Аслан Оразбеков.

«От качественного использования недр зависит экономика региона и благосостояние его жителей. Основной вопрос – выполнение контрактных обязательств недропользователями. Сюда входят регистрация компаний по месту деятельности, вложение инвестиций, обучение местного персонала, социальные платежи. Контроль за выполнением перечисленных условий ведется слабо», - отметил Бердибек Сапарбаев.

Заместитель руководителя региональной палаты предпринимателей Ернур Нуржигитов сообщил, что РПП проводит масштабную разъяснительную работу среди недропользователей.

«У вас слабая связь с бизнесом, недостаточно разъясняете о мерах государственной поддержки», - заметил аким области.

Заместитель председателя СПК «Тараз» Нургали Корпетаев посетовал на трудность получения лицензий на недропользование, ведь многие участки расположены в природоохранных зонах.

«Не на должном уровне поставлена работа с инвесторами. Им необходимо оказывать всяческую поддержку, иначе объем прямых инвестиций в нашу экономику будет снижаться», - подчеркнул глава региона.

По словам руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияра Сейсебаева, есть предприятия, которым лицензия выдана еще в 2000 - 2003 годах. Тогда как закон гласит, что если недропользователь не вкладывает инвестиции в течение пяти лет, лицензия должна быть отозвана.

«Руководство республиканского учреждения «ЮжКазНедра» не уделяет должного внимания нашей области, которая богата различными полезными ископаемыми, не только минеральными удобрениями. Главный вопрос – проведение дополнительных геологоразведочных работ. Многие местные предприятия проявляют заинтересованность в добыче полезных ископаемых, однако мы до сих пор топчемся на месте», - отметил Бердибек Сапарбаев.

Руководитель департамента экологии Марат Курманбаев на примере Жамбылского района привел различные факты нарушения недропользователями границ обозначенной контрактной зоны и самовольной добычи полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения.

Затем аким области по видеосвязи узнал о состоянии дел на некоторых крупных предприятиях. Так, золотодобывающая компания «Монтерра Казахстан» увеличивает объемы инвестиций до 832 миллиардов тенге, и в ближайшее время намерена приступить к земляным работам.

Бердибек Сапарбаев призвал ускорить строительство горно-обогатительного комбината и приступать к разработке золотоносных пластов. Помимо этого при помощи местных властей решился вопрос с выделением земли для нужд ТОО «Казсода».

«Наши недра должны служить на благо народа. Вы не должны забывать о том, что бизнес может и должен быть социально ориентированным. Все контрактные обязательства необходимо неукоснительно выполнять. Надо наладить строгий контроль со стороны акимов и соответствующих структур. Требует расширения масштаб геологоразведочных работ. Правоохранительным органам дано поручение об усилении контроля за незаконным использованием недр. Особенно в Мойынкумском районе, где самовольно работают целые компании с техникой, а аким даже не знает об этом. В это нелегкое время пандемии и экономических трудностей работники должны своевременно и в полном объеме получать заработную плату. Её ежегодный рост должен составить не менее 10 - 15 процентов, - резюмировал Бердибек Сапарбаев.