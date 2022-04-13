Cамоподжог жертвы финпирамиды в Нур-Султане прокомментировали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Самоподжог женщины в Нур-Султане прокомментировал первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Накануне сообщалось , что жертва финансовой пирамиды Mudabarah Capital совершила самоподжог у здания МВД в Нур-Султане.

«Люди, понесшие какой-то ущерб от действий правонарушителей, подвержены различным психофизиологическим воздействиям. Некоторые люди этого не выдерживают. И вот одна из потерпевших, демонстративно, с целью оказания, я считаю, давления на следственные органы, совершила это действие (самоподжог - прим.). К счастью, успели потушить, она сейчас находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. По крайней мере, мне так докладывали», - сообщил Марат Кожаев журналистам в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

По уголовному делу, как отметил он, привлекается группа обвиняемых, именно 14 человек, шестеро из которых находятся под стражей.

«Несколько человек под домашним арестом. По-моему, двое под залогом и несколько - под подпиской о невыезде. Для вас всех должно быть понятно, что мера пресечения – это не наказание. Она избирается с учетом личности человека, только для того, чтобы человек не скрылся, не совершал новые преступления и не пытался уговорить других людей препятствовать расследованию», - отметил Марат Кожаев.

«Это еще не наказание. Однако наши потерпевшие по данному уголовному делу сами определили, кто должен на сегодняшний день находиться под стражей, а кто - под иными мерами пресечения. К сожалению, такие эмоции бывают, но мы должны избирать меры не в соответствии со своим эмоциональным состоянием, а точно в соответствии с законодательством», - добавил спикер.

Ранее в МВД заявили , что все три блогера признаны подозреваемыми по уголовному делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital.

В октябре прошлого года в Алматы задержан руководитель компании «Mudaraban Capital» за организацию финансовой пирамиды.

Стоит отметить, что в рекламе этой компании снимались популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев.



