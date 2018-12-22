Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -30 °С
Алматы: -11 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Cамолет «Эйр Астаны» экстренно сел в Уральске из-за проблем с двигателем

22 Декабря 2018 00:47 217
Поделиться:
Cамолет «Эйр Астаны» экстренно сел в Уральске из-за проблем с двигателем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Cамолет «Эйр Астаны» экстренно сел в Уральске из-за проблем с двигателем, сообщил Комитет гражданской авиации на своей странице в Facebook

Новости по теме

ЧП с самолетом Air Astana в Португалии: казахстанские специалисты примут участие в расследовании
ЧП с самолетом Air Astana в Португалии: два человека обратились за медпомощью ЧП с самолетом Air Astana в Португалии: руководство авиакомпании дало комментарий

«21 декабря в 22:40 самолет авиакомпании Эйр Астана, который совершал полет по маршруту Франкфурт-Атырау, доложил о неполадках в одном из двигателей. В 23.22 воздушное судно А321 НЕО совершило благополучную посадку в аэропорту города Уральск. На борту лайнера находилось 64 пассажира и 8 членов экипажа»,- говорится в сообщении.

В настоящее время авиакомпания решает вопрос с размещением пассажиров в гостиницаx города Уральск. По данному факту начато расследование.

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Транспорт, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив