Cамолет «Эйр Астаны» экстренно сел в Уральске из-за проблем с двигателем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Cамолет «Эйр Астаны» экстренно сел в Уральске из-за проблем с двигателем, сообщил Комитет гражданской авиации на своей странице в Facebook.

«21 декабря в 22:40 самолет авиакомпании Эйр Астана, который совершал полет по маршруту Франкфурт-Атырау, доложил о неполадках в одном из двигателей. В 23.22 воздушное судно А321 НЕО совершило благополучную посадку в аэропорту города Уральск. На борту лайнера находилось 64 пассажира и 8 членов экипажа»,- говорится в сообщении.

В настоящее время авиакомпания решает вопрос с размещением пассажиров в гостиницаx города Уральск. По данному факту начато расследование.