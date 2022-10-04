Cамая высокая инфляция cреди регионов в сентябре зафиксирована в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Cамая высокая инфляция cреди регионов в сентябре (по сравнению с августом) наблюдалась в Астане – 2,8% (выше на 1 процентный пункт республиканского уровня), самая низкая в Атырауской области – 0,9% (ниже республиканского показателя на 0,9 процентных пункта). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

В структуре индекса потребительских цен больше всего продовольственные товары подорожали за месяц в Мангистауской области – на 3,2%, значение ниже республиканского уровня в Жамбылской области – 0,5%.

Лидером по подорожанию непродовольственных товаров в сентябре (по сравнению с августом 2022 года) стала Астана – 4,3%. А наибольший рост по платным услугам показали СКО и г. Алматы – по 3,8% каждый.

Как сообщалось ранее, и нфляция в сентябре 2022 года по сравнению с августом выросла на 1,8%.