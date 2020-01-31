Call-центры для оказания помощи попавшим в беду детям предложили создать в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Вопросы безопасности подрастающего поколения обсудили на совещании в областном акимате под председательством главы региона Аскара Мырзахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В ходе совещания было инициировано создание специальной рабочей группы, которая займется анализом проблем безопасности детей, изучит качество воспитательных процессов в общеобразовательных учреждениях региона и на основе собранного материала подготовит предложения.

Напомним, в минувшем году в Таразе произошел трагический случай изнасилования несовершеннолетней девочки в школьном туалете. Установить насильника помогли видеокамеры, находящиеся на территории учебного заведения. В этом году суд вынес приговор насильнику - 25 лет лишения свободы и процедура химической кастрации.

Аким области Аскар Мырзахметов подчеркнул необходимость проведения безотлагательных мероприятий по предупреждению и недопущению преступлений в отношении несовершеннолетних.

Краткий анализ сложившейся ситуации предоставил руководитель департамента полиции области Арман Оразалиев. Руководители общественных объединений говорили о повышении в обществе роли семьи и преемственности поколений, о проведении политики открытости в деятельности ответственных структур.

В ходе совещания было предложено создавать круглосуточные call-центры для оказания помощи попавшим в беду детям, активнее привлекать к педагогической деятельности учителей-мужчин.

По мнению Аскара Мырзахметова, необходимо шире использовать возможности ветеранских организаций и других общественных объединений, члены которых обладают большим жизненным опытом.

Аким области предложил создать специальную группу, которая будет состоять из активистов, специализирующихся на воспитании подрастающего поколения, а также представителей ответственных структур.

В намеченный срок специальная группа должна провести анализ воспитательного процесса во всех школах города и подготовить свои предложения по решению проблем. На этой основе будет разработан дальнейший план действий по профилактике и предупреждению преступлений в отношении несовершеннолетних.