Call-центр работает в полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские запустили Call-центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, жители региона могут обратиться с вопросами, касающимися ограничительных мер, в Call-центр, по номеру телефона: 8 (7152) 61 25 42. Первые звонки служба уже приняла. Североказахстанцы интересовались правилами выезда из региона.

Напомним, до 19 января на территории Северо-Казахстанской области введен режим чрезвычайного положения. Комендантский час действует с 23:00 до 7:00 часов. Ограничен въезд и выезд в город Петропавловск и Северо-Казахстанскую область. Исключение для сотрудников организации жизнеобеспечения населения, людей, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям, находившимся на лечении в стационарах. Через посты разрешен проезд транзитного грузового транспорта, граждан следующих к месту работы при предъявлении справки с места работы и граждан, прибывающих к месту постоянного проживания.

По области установлены и функционируют 25 постов, на которых в круглосуточном режиме дежурят сотрудники полиции. В том числе по периметру Петропавловска развернуты пять контрольно-пропускных пунктов.