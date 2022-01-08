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    12:51, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Call-центр работает в полиции СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские запустили Call-центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, жители региона могут обратиться с вопросами, касающимися ограничительных мер, в Call-центр, по номеру телефона: 8 (7152) 61 25 42. Первые звонки служба уже приняла. Североказахстанцы интересовались правилами выезда из региона.

    Напомним, до 19 января на территории Северо-Казахстанской области введен режим чрезвычайного положения. Комендантский час действует с 23:00 до 7:00 часов. Ограничен въезд и выезд в город Петропавловск и Северо-Казахстанскую область. Исключение для сотрудников организации жизнеобеспечения населения, людей, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям, находившимся на лечении в стационарах. Через посты разрешен проезд транзитного грузового транспорта, граждан следующих к месту работы при предъявлении справки с места работы и граждан, прибывающих к месту постоянного проживания.

    По области установлены и функционируют 25 постов, на которых в круглосуточном режиме дежурят сотрудники полиции. В том числе по периметру Петропавловска развернуты пять контрольно-пропускных пунктов.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право ЧП-2022 Правоохранительные органы
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