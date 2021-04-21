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    17:25, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Call-центр по вопросам вакцинации заработал в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау заработал Call-центр по вопросам вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения региона.

    «Все интересующие вопросы о получении вакцины «Спутник V» теперь можно получить по номеру горячей линии 8 - (7122) - 98 - 02 - 92. Call-центр работает ежедневно без выходных с 9:00 до 18:00 часов. По указанному номеру можно будет узнать о наличии или отсутствии вакцины в поликлинике по месту прикрепления, получить консультацию перед получением прививки, а также информационную поддержку после вакцинации», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

    Как ранее сообщалось, о состоянии пациентов с COVID-19, находящихся на лечении в инфекционных стационарах, в Атырау можно узнать в Call-центре.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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