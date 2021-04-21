Call-центр по вопросам вакцинации заработал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау заработал Call-центр по вопросам вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения региона.

«Все интересующие вопросы о получении вакцины «Спутник V» теперь можно получить по номеру горячей линии 8 - (7122) - 98 - 02 - 92. Call-центр работает ежедневно без выходных с 9:00 до 18:00 часов. По указанному номеру можно будет узнать о наличии или отсутствии вакцины в поликлинике по месту прикрепления, получить консультацию перед получением прививки, а также информационную поддержку после вакцинации», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

Как ранее сообщалось, о состоянии пациентов с COVID-19, находящихся на лечении в инфекционных стационарах, в Атырау можно узнать в Call-центре.