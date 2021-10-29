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    13:06, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Call-центр по вакцинации работает в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На базе ситуационного центра IKOMEK в акимате Петропавловска создали call-центр по вопросам вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всю информацию о получении вакцины можно узнать по номеру 109. Звонок бесплатный. Диспетчеры call-центр по вопросам вакцинации работают каждый день, круглосуточно. Если будут поступать жалобы на ухудшение здоровья после вакцинации или другие вопросы, связанные с получением медицинской помощи, диспетчеры предоставят контакты больниц.

    На утро 29 октября по Северо-Казахстанской области первый компонент вакцины против коронавируса получили 250 814 человек, или чуть более 46% населения, полный курс вакцинации прошли 233 583 жителя региона. За минувшие сутки первый компонент вакцины получили 350 человек, второй – 382.

    Напомним, по данным санитарных врачей, для достижения коллективного иммунитета в регионе вакцину должны получить не менее 374 тысяч человек.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация
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