Call-center по вопросам вакцинации заработал в Атырау
Все интересующие вопросы о получении вакцины «Спутник V» теперь можно получить по номеру горячей линии 8 - (7122) - 98 - 02 - 92. Call-center работает ежедневно без выходных с 9:00 до 18:00 часов. По указанному номеру можно будет узнать о наличии или отсутствии вакцины в поликлинике по месту прикрепления, получить консультацию перед получением прививки, а также информационную поддержку после вакцинации.
Как ранее сообщалось, в Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19.
Список прививочных пунктов, осуществляющих вакцинацию против коронавирусной инфекции в Атырауской области
|
№
|
Прививочный пункт
|
Контактные телефоны
|
Адреса
|
1
|
Поликлиника №1
|
87026873484,
30-18-18
|
г. Атырау,
ул. Студенческая, 196
|
2
|
Поликлиника №2
|
87013091741
|
г. Атырау,
пр. Азаттық, 32
|
3
|
Поликлиника №3
|
87760701414
|
г. Атырау,
ул. Баймуханова, 39
|
4
|
Поликлиника №4
|
87753538393,
24-20-17
|
г. Атырау,
ул. Хабиева, 1А
|
5
|
Поликлиника №5
|
87021477231,
27-01-82, 27-20-57
|
г. Атырау,
ул. Әйтеке би, 24
|
6
|
Поликлиника №7
|
87027958383,
46-08-47, 20-53-46
|
г. Атырау,
мкр Алмагүл, 35
|
7
|
Геологская поликлиника
|
52-18-05
|
г. Атырау,
трасса Атырау-Доссор, 49
|
8
|
Дамбинская врачебная амбулатория
|
24-72-14
|
г. Атырау,
ул. Б.Нсанбаева, 1Б
|
9
|
Еркинкалинская врачебная амбулатория
|
23-35-72
|
г. Атырау,
ул. К.Кушербаева, 28
|
10
|
Амбулатория «Салимжан»
|
87781274697,
31-23-60
|
г. Атырау, с. Томарлы,
ул. Алматы, 2А
|
11
|
Клиника «Медикер-Жайық»
|
46-51-83,
46-51-84
|
г. Атырау, Жилгородок,
ул. Севастопольская, 10А
|
12
|
Клиника «Аман-саулық»
|
87023175151,
50-51-51
|
г. Атырау, мкр Нурсая,
минимаркет Лидер
|
13
|
Клиника «AB медикал»
|
87016704418,
30-44-14
|
г. Атырау,
ул. Б.Момышұлы, 21А
|
14
|
Клиника «Достар Мед Престиж»
|
87014862285,
31-81-03
|
г. Атырау,
ул. Ауезова, 54
|
15
|
Жылыойская
районная больница
|
8 (71237) 7-99-97
|
г. Кульсары,
ул. Караманова, 44
|
16
|
Индерская
районная больница
|
8 (71234) 7-90-37
|
п. Индербор,
ул. Ондасынова, 1А
|
17
|
Исатайская
районная больница
|
8 (71231) 2-05-82
|
с. Аккистау,
ул. Елорда, 54
|
18
|
Курмангазинская
районная больница
|
87785695766, 87012599033,
8 (71233) 2-08-12
|
с. Курмангазы,
ул. 30 лет Победы
|
19
|
Кызылкогинская
районная больница
|
8 (71238) 2-20-35
|
с. Миялы,
ул. Б.Момышұлы, 1
|
20
|
Макатская
районная больница
|
8 (71239) 3-01-79
|
п. Макат,
42 участок, 27
|
21
|
Махамбетская
районная больница
|
8 (71236) 3-04-32
|
с. Махамбет,
ул. Есмагамбетова, 10
|
22
|
Доссорская
сельская больница
|
87782489828
|
п. Доссор,
ул. Жандауова, 1
|
23
|
Сагызская врачебная амбулатория
|
8 (71238) 7-90-02
|
с. Сагыз,
ул. Н.Абдуллина, 39