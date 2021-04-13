Call-center по вопросам вакцинации заработал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау заработал Call-center по вопросам вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все интересующие вопросы о получении вакцины «Спутник V» теперь можно получить по номеру горячей линии 8 - (7122) - 98 - 02 - 92. Call-center работает ежедневно без выходных с 9:00 до 18:00 часов. По указанному номеру можно будет узнать о наличии или отсутствии вакцины в поликлинике по месту прикрепления, получить консультацию перед получением прививки, а также информационную поддержку после вакцинации.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19.

Список прививочных пунктов, осуществляющих вакцинацию против коронавирусной инфекции в Атырауской области