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    06:28, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Call-center по вопросам вакцинации заработал в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау заработал Call-center по вопросам вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Все интересующие вопросы о получении вакцины «Спутник V» теперь можно получить по номеру горячей линии 8 - (7122) - 98 - 02 - 92. Call-center работает ежедневно без выходных с 9:00 до 18:00 часов. По указанному номеру можно будет узнать о наличии или отсутствии вакцины в поликлинике по месту прикрепления, получить консультацию перед получением прививки, а также информационную поддержку после вакцинации.

    Как ранее сообщалось, в Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19.

    Список прививочных пунктов, осуществляющих вакцинацию против коронавирусной инфекции в Атырауской области

    Прививочный пункт

    Контактные телефоны

    Адреса

    1

    Поликлиника №1

    87026873484,

    30-18-18

    г. Атырау,

    ул. Студенческая, 196

    2

    Поликлиника №2

    87013091741

    г. Атырау,

    пр. Азаттық, 32

    3

    Поликлиника №3

    87760701414

    г. Атырау,

    ул. Баймуханова, 39

    4

    Поликлиника №4

    87753538393,

    24-20-17

    г. Атырау,

    ул. Хабиева, 1А

    5

    Поликлиника №5

    87021477231,

    27-01-82, 27-20-57

    г. Атырау,

    ул. Әйтеке би, 24

    6

    Поликлиника №7

    87027958383,

    46-08-47, 20-53-46

    г. Атырау,

    мкр Алмагүл, 35

    7

    Геологская поликлиника

    52-18-05

    г. Атырау,

    трасса Атырау-Доссор, 49

    8

    Дамбинская врачебная амбулатория

    24-72-14

    г. Атырау,

    ул. Б.Нсанбаева, 1Б

    9

    Еркинкалинская врачебная амбулатория

    23-35-72

    г. Атырау,

    ул. К.Кушербаева, 28

    10

    Амбулатория «Салимжан»

    87781274697,

    31-23-60

    г. Атырау, с. Томарлы,

    ул. Алматы, 2А

    11

    Клиника «Медикер-Жайық»

    46-51-83,

    46-51-84

    г. Атырау, Жилгородок,

    ул. Севастопольская, 10А

    12

    Клиника «Аман-саулық»

    87023175151,

    50-51-51

    г. Атырау, мкр Нурсая,

    минимаркет Лидер

    13

    Клиника «AB медикал»

    87016704418,

    30-44-14

    г. Атырау,

    ул. Б.Момышұлы, 21А

    14

    Клиника «Достар Мед Престиж»

    87014862285,

    31-81-03

    г. Атырау,

    ул. Ауезова, 54

    15

    Жылыойская

    районная больница

    8 (71237) 7-99-97

    г. Кульсары,

    ул. Караманова, 44

    16

    Индерская

    районная больница

    8 (71234) 7-90-37

    п. Индербор,

    ул. Ондасынова, 1А

    17

    Исатайская

    районная больница

    8 (71231) 2-05-82

    с. Аккистау,

    ул. Елорда, 54

    18

    Курмангазинская

    районная больница

    87785695766, 87012599033,

    8 (71233) 2-08-12

    с. Курмангазы,

    ул. 30 лет Победы

    19

    Кызылкогинская

    районная больница

    8 (71238) 2-20-35

    с. Миялы,

    ул. Б.Момышұлы, 1

    20

    Макатская

    районная больница

    8 (71239) 3-01-79

    п. Макат,

    42 участок, 27

    21

    Махамбетская

    районная больница

    8 (71236) 3-04-32

    с. Махамбет,

    ул. Есмагамбетова, 10

    22

    Доссорская

    сельская больница

    87782489828

    п. Доссор,

    ул. Жандауова, 1

    23

    Сагызская врачебная амбулатория

    8 (71238) 7-90-02

    с. Сагыз,

    ул. Н.Абдуллина, 39

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация Общество
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